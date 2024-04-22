(Котенко) Татьяна Андреевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1902 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Рождение
10.01.1902 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7P-B?i=538&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
11.01.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7P-B?i=538&cc=3511744&cat=1008700
Смерть
Неизвестно