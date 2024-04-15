Котенко (Бугайцева) Анастасия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко (Бугайцева) Анастасия Ильинична

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

26.10.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1882 ст.

Отец: Бугаец Илья Васильевич

Мать: Бугаец Мария Дамиановна

Кровное, Сумська область
Крещение
27.10.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
22.10.1901 ст.

Муж: Котенко Андрей Степанович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
10.01.1902 ст.

Дочь: Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Котенко Андрей Степанович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7P-B?i=538&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.12.1902 ст.
Николаевка, Сумська область
Николай Лукьянович Бугаец
Рождение ребёнка
27.08.1903 ст.

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Котенко Андрей Степанович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS73-8?i=654&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.10.1906 ст.

Сын: Котенко Яков Андреевич

Отец ребёнка: Котенко Андрей Степанович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4P-Y?i=878&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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