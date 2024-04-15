Котенко (Бугайцева) Анастасия Ильинична
Место рождения
Дата рождения26.10.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
26.10.1882 ст.
Отец: Бугаец Илья Васильевич
Мать: Бугаец Мария Дамиановна
Крещение
27.10.1882 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Бракосочетание
22.10.1901 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
10.01.1902 ст.
Дочь: Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Котенко Андрей Степанович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS7P-B?i=538&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
05.12.1902 ст.
Николай Лукьянович Бугаец
Рождение ребёнка
27.08.1903 ст.
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Котенко Андрей Степанович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS73-8?i=654&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.10.1906 ст.
Отец ребёнка: Котенко Андрей Степанович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS4P-Y?i=878&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно