Валявина Алена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валявина Алена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

?.04.1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Дмитрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Валявинъ Василий

Отец ребёнка: Валявинъ Антонъ

Рождение ребёнка
1798

Сын: Валявинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Валявинъ Антонъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1808

Сын: Валявинъ Антонъ

Отец ребёнка: Валявинъ Антонъ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валявинъ Антонъ

Смерть
?.04.1837