Валявина Алена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти?.04.1837
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Дмитрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Валявинъ Василий
Отец ребёнка: Валявинъ Антонъ
Рождение ребёнка
1798
Сын: Валявинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Валявинъ Антонъ
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.09.1808
Сын: Валявинъ Антонъ
Отец ребёнка: Валявинъ Антонъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валявинъ Антонъ
Смерть
?.04.1837