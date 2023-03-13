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Евдокия
Евдокия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1789
Пол
Женский
Отец
Григорий Анисимовъ
1750 г.р.
Мать
Акулина Акимова
1762 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
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Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец:
Григорий Анисимовъ
Мать:
Акулина Акимова
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