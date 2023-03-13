Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Пол

Женский

Отец

1750 г.р.

Мать

1762 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Григорий Анисимовъ

Мать: Акулина Акимова