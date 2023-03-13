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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.1805
Сын: Уренцевъ Иванъ
Отец ребёнка: Уренцевъ Максимъ
Рождение ребёнка
10.01.1807
Дочь: Уренцева Оксинья
Отец ребёнка: Уренцевъ Максимъ
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Юскова Матрена
Отец ребёнка: Уренцевъ Максимъ
Рождение ребёнка
09.11.1809
Дочь: Уренцева Матрена
Отец ребёнка: Уренцевъ Максимъ
Рождение ребёнка
20.08.1813
Сын: Уренцевъ Лаврентий
Отец ребёнка: Уренцевъ Максимъ
Рождение ребёнка
02.01.1815
Сын: Уренцевъ Игнатий
Отец ребёнка: Уренцевъ Максимъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уренцевъ Максимъ