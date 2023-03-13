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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.1805

Сын: Уренцевъ Иванъ

Отец ребёнка: Уренцевъ Максимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.01.1807

Дочь: Уренцева Оксинья

Отец ребёнка: Уренцевъ Максимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Юскова Матрена

Отец ребёнка: Уренцевъ Максимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.11.1809

Дочь: Уренцева Матрена

Отец ребёнка: Уренцевъ Максимъ

Рождение ребёнка
20.08.1813

Сын: Уренцевъ Лаврентий

Отец ребёнка: Уренцевъ Максимъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.01.1815

Сын: Уренцевъ Игнатий

Отец ребёнка: Уренцевъ Максимъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уренцевъ Максимъ