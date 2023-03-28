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Злыгостев Федор Прокопиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Злыгостев Прокопий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1874 ст.

Сын: Злыгостев Иоанн Феодоров

Мать ребёнка: Злыгостева Варвара Константинова

Желтые, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
06.06.1877 ст.

Сын: Злыгостев Арсений Феодоров

Мать ребёнка: Злыгостева Варвара Константинова

Желтые, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Злыгостева Варвара Константинова

Желтые, Верхошижемский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно