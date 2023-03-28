Злыгостев Федор Прокопиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Злыгостев Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1874 ст.
Мать ребёнка: Злыгостева Варвара Константинова
Рождение ребёнка
06.06.1877 ст.
Сын: Злыгостев Арсений Феодоров
Мать ребёнка: Злыгостева Варвара Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно