Тарновский (Терзской, Терновский) Иосиф Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1839
Отец: Тарновский (терзской, Терновский) Станислав
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: Громова Агрипина Иосифовна
Мать ребёнка: Тарновская ? Мария ?
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Станкина Пелагея (Полина) Иосифовна
Мать ребёнка: Тарновская ? Мария ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Иосифовна
Мать ребёнка: Тарновская ? Мария ?
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область