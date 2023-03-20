Тарновский (Терзской, Терновский) Иосиф Станиславович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарновский (Терзской, Терновский) Иосиф Станиславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Тарновский (терзской, Терновский) Станислав

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: Громова Агрипина Иосифовна

Мать ребёнка: Тарновская ? Мария ?

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Станкина Пелагея (Полина) Иосифовна

Мать ребёнка: Тарновская ? Мария ?

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Иосифовна

Мать ребёнка: Тарновская ? Мария ?

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область