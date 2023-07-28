Каин Иван Яковлев
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Яков Степанов
Мать: Авдотья Фирстова
Место жительства
1858
45
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Каина Акилина Васильева
Рождение ребёнка
23.11.1870
Сын: Каин Андрей Иванов
Мать ребёнка: Каина Акилина Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Каина Акилина Васильева
Смерть
Неизвестно