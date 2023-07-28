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Каин Иван Яковлев

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Яков Степанов

Мать: Авдотья Фирстова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
45
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Каина Акилина Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.11.1870

Сын: Каин Андрей Иванов

Мать ребёнка: Каина Акилина Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каина Акилина Васильева

Смерть
Неизвестно