Яков Степанов
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Степан Дмитриев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Яковлева
Мать ребёнка: Авдотья Фирстова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Каин Иван Яковлев
Мать ребёнка: Авдотья Фирстова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Пётр Яковлев
Мать ребёнка: Авдотья Фирстова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Елена Яковлева
Мать ребёнка: Авдотья Фирстова
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кузьма Яковлев
Мать ребёнка: Авдотья Фирстова
Место жительства
1858
45
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Фирстова
Смерть
Неизвестно