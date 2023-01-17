Яков Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯков Степанов

Яков Степанов

avatar

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Степан Дмитриев

Мать: ?

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Яковлева

Мать ребёнка: Авдотья Фирстова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Каин Иван Яковлев

Мать ребёнка: Авдотья Фирстова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Пётр Яковлев

Мать ребёнка: Авдотья Фирстова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Елена Яковлева

Мать ребёнка: Авдотья Фирстова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Кузьма Яковлев

Мать ребёнка: Авдотья Фирстова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
45
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Фирстова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close