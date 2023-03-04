Смирнова Домна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1764
Сын: Смирнов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Феофилович
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Неонила Григориевна
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Феофилович
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Феофилович
Рождение ребёнка
1773
Сын: Смирнов Миней Григорьевич
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Феофилович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Матрона Григорьевна
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Феофилович
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Феврония Григорьевна
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Феофилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дворищенской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1791