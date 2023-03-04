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Смирнова Домна Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1791

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1764

Сын: Смирнов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Феофилович

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Неонила Григориевна

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Феофилович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Смирнов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Феофилович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Смирнов Миней Григорьевич

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Феофилович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Матрона Григорьевна

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Феофилович

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Феврония Григорьевна

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Феофилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Григорий Феофилович

Место жительства
Неизвестно
Дворищенской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1791