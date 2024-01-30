Гайворонский Сергей Семенович? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайворонский Сергей Семенович?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Гайворонский Степан Сергеевич

Мать ребёнка: Настасья Михайловна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Гайворонский Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Настасья Михайловна

Рождение ребёнка
17.03.1917

Дочь: Фанина Федора (Феодора) Сергеевна

Мать ребёнка: Настасья Михайловна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Гайворонская Мелания Сергеевна

Мать ребёнка: Настасья Михайловна

Екатеринославская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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