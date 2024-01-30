Гайворонский Сергей Семенович?
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Гайворонский Степан Сергеевич
Мать ребёнка: Настасья Михайловна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Гайворонский Пётр Сергеевич
Мать ребёнка: Настасья Михайловна
Рождение ребёнка
17.03.1917
Дочь: Фанина Федора (Феодора) Сергеевна
Мать ребёнка: Настасья Михайловна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Гайворонская Мелания Сергеевна
Мать ребёнка: Настасья Михайловна
Екатеринославская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Михайловна
Смерть
Неизвестно