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Потапов Ефим Потапович

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Место рождения

Смоленская губерния

Дата рождения

1887

Дата смерти

09.03.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Смоленская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1922

Дочь: Маландина Вера Ефимовна

Мать ребёнка: Потапова Анна Ивановна

с Меньшикуры Украина
Смерть
09.03.1961
с. Терпенье(Украина)
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с.Терпенье