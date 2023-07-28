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Анна Захарова

Место рождения

Кожухова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Кожухова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
23.04.1889

Муж: Володин Иван Мартинов

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
18.05.1890

Дочь: Володина Александра Иванова

Отец ребёнка: Володин Иван Мартинов

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
13.10.1891

Дочь: Володина Параскева Иванова

Отец ребёнка: Володин Иван Мартинов

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
11.11.1892

Сын: Володин Иван Иванов

Отец ребёнка: Володин Иван Мартинов

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
22.01.1895

Дочь: Володина Ксения Иванова

Отец ребёнка: Володин Иван Мартинов

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
13.04.1896

Сын: Володин Иван Иванов

Отец ребёнка: Володин Иван Мартинов

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
18.11.1897

Дочь: Володина Анна Иванова

Отец ребёнка: Володин Иван Мартинов

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
12.07.1899

Дочь: Володина Мария Иванова

Отец ребёнка: Володин Иван Мартинов

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1901

Сын: Володин Петр Иванов

Отец ребёнка: Володин Иван Мартинов

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
22.06.1905

Дочь: Володина Агрипина Иванова

Отец ребёнка: Володин Иван Мартинов

Кулюкова, Малоярославецкий уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно