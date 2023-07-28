Анна Захарова
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1889
Рождение ребёнка
18.05.1890
Дочь: Володина Александра Иванова
Отец ребёнка: Володин Иван Мартинов
Рождение ребёнка
13.10.1891
Дочь: Володина Параскева Иванова
Отец ребёнка: Володин Иван Мартинов
Рождение ребёнка
11.11.1892
Сын: Володин Иван Иванов
Отец ребёнка: Володин Иван Мартинов
Рождение ребёнка
22.01.1895
Дочь: Володина Ксения Иванова
Отец ребёнка: Володин Иван Мартинов
Рождение ребёнка
13.04.1896
Сын: Володин Иван Иванов
Отец ребёнка: Володин Иван Мартинов
Рождение ребёнка
18.11.1897
Дочь: Володина Анна Иванова
Отец ребёнка: Володин Иван Мартинов
Рождение ребёнка
12.07.1899
Дочь: Володина Мария Иванова
Отец ребёнка: Володин Иван Мартинов
Рождение ребёнка
21.01.1901
Сын: Володин Петр Иванов
Отец ребёнка: Володин Иван Мартинов
Рождение ребёнка
22.06.1905
Дочь: Володина Агрипина Иванова
Отец ребёнка: Володин Иван Мартинов
Смерть
Неизвестно