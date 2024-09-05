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Кравченко Фома Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Кравченко Дмитрий Игнатьевич

Мать: Кравченко (Плюшка) Агафия Федоровна

Бракосочетание
30.10.1838 ст.

Жена: Кравченко (Луценко) Мария Кирилловна

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
23.09.1841 ст.

Сын: Кравченко Иван (Иоанн) Фомович

Мать ребёнка: Кравченко (Луценко) Мария Кирилловна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Кравченко Григорий Фомович

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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