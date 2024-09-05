Кравченко Фома Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Бракосочетание
30.10.1838 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
23.09.1841 ст.
Сын: Кравченко Иван (Иоанн) Фомович
Мать ребёнка: Кравченко (Луценко) Мария Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Кравченко Григорий Фомович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно