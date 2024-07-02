Землянцев Николай Григорьевич
мужской, родился 1928
умер Неизвестно
ОтецЗемлянцев Григорий Андреевич22.01.1900 ст. г.р.
МатьЗемлянцева (Гусарова) Евдокия Васильевна19.08.1900 г.р.
Супруги
Землянцева МарияНеизвестно г.р.
Дети
Землянцев Виктор НиколаевичНеизвестно г.р.
Землянцева Любовь НиколаевнаНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Землянцева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Землянцева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Землянцева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Землянцева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Землянцева Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Землянцева Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Землянцев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Землянцева Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Землянцева Мария
Смерть
Неизвестно