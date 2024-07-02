Землянцев Николай Григорьевич 1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Землянцев Николай Григорьевич

Автор
ЕМ
Михайлова Е.

мужской, родился 1928

умер Неизвестно

Отец
Землянцев Григорий Андреевич22.01.1900 ст. г.р.
Мать
Землянцева (Гусарова) Евдокия Васильевна19.08.1900 г.р.
Супруги
Землянцева МарияНеизвестно г.р.
Дети
Землянцев Виктор НиколаевичНеизвестно г.р.
Землянцева Любовь НиколаевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Землянцев Григорий Андреевич

Мать: Землянцева (Гусарова) Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Землянцева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Землянцева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Землянцева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Землянцева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Землянцева Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Землянцева Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Землянцев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Землянцева Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Землянцева Мария

Смерть
Неизвестно

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