Землянцева Мария Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Землянцева Мария

Автор
ЕМ
Михайлова Е.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Землянцев Николай Григорьевич1928 г.р.
Дети
Землянцев Виктор НиколаевичНеизвестно г.р.
Землянцева Любовь НиколаевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Землянцева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Землянцев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Землянцева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Землянцев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Землянцева Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Землянцев Николай Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Землянцев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Землянцев Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Землянцев Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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