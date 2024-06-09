Землянцева Мария
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Землянцев Николай Григорьевич1928 г.р.
Дети
Землянцев Виктор НиколаевичНеизвестно г.р.
Землянцева Любовь НиколаевнаНеизвестно г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Землянцева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Землянцев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Землянцева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Землянцев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Землянцева Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Землянцев Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Землянцев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Землянцев Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно