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Костина Марина Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Стефан Григорьевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Костина Фекла Стефановна

Отец ребёнка: Костин Стефан Григорьевич

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Костин Константин Стефанович

Отец ребёнка: Костин Стефан Григорьевич

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1835

Сын: Костин Димитрий (Дмитрий) Стефанович

Отец ребёнка: Костин Стефан Григорьевич

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Костина Ирина Стефановна

Отец ребёнка: Костин Стефан Григорьевич

Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Лежево, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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