Костина Марина Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Костина Фекла Стефановна
Отец ребёнка: Костин Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Костин Константин Стефанович
Отец ребёнка: Костин Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
1835
Сын: Костин Димитрий (Дмитрий) Стефанович
Отец ребёнка: Костин Стефан Григорьевич
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Костина Ирина Стефановна
Отец ребёнка: Костин Стефан Григорьевич
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно