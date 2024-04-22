Серкова Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеркова Ксения Ивановна

Серкова Ксения Ивановна

Место рождения

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сычёв Иван Михайлович

Мать: не указана

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.06.1896

Дочь: Данкова Аграфена Антоновна

Отец ребёнка: Серков Антон Прокофьевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Серков Дмитрий Антонович

Отец ребёнка: Серков Антон Прокофьевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Лагутова Екатерина Антоновна

Отец ребёнка: Серков Антон Прокофьевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Серков Антон Прокофьевич

Ушинка, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close