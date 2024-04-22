Серкова Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сычёв Иван Михайлович
Рождение ребёнка
22.06.1896
Дочь: Данкова Аграфена Антоновна
Отец ребёнка: Серков Антон Прокофьевич
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Серков Антон Прокофьевич
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Лагутова Екатерина Антоновна
Отец ребёнка: Серков Антон Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно