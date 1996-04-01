Лодыгин Виктор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгин Виктор Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.04.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.06.1976

Сын: Лодыгин Андрей Викторович

Мать ребёнка: Лодыгина Вера Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илюшина Лариса Викторовна

Мать ребёнка: Лодыгина Вера Михайловна

Смерть
01.04.1996