Лодыгин Виктор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.04.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1976
Сын: Лодыгин Андрей Викторович
Мать ребёнка: Лодыгина Вера Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илюшина Лариса Викторовна
Мать ребёнка: Лодыгина Вера Михайловна
Смерть
01.04.1996