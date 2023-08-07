Лодыгин Андрей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.06.1976
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1976
Отец: Лодыгин Виктор Матвеевич
Мать: Лодыгина Вера Михайловна
Рождение ребёнка
31.03.1996
Дочь: Солнцева Ксения Андреевна
Мать ребёнка: Лодыгина Ольга Владмировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лодыгина Ольга Владмировна