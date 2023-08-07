Лодыгин Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодыгин Андрей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1976

Отец: Лодыгин Виктор Матвеевич

Мать: Лодыгина Вера Михайловна

Рождение ребёнка
31.03.1996

Дочь: Солнцева Ксения Андреевна

Мать ребёнка: Лодыгина Ольга Владмировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: Лодыгина Ольга Владмировна

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