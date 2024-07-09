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Шеламенцев Иван Пантилеевич

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Шеломенцев Пантелей

Мать: не указана

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеламенцева -- Анна Васильевна

Рождение ребёнка
03.12.1858

Сын: Шеламенцев Николай Иванович

Мать ребёнка: Шеламенцева -- Анна Васильевна

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
18.06.1861

Дочь: Шеламенцева Марфа Ивановна

Мать ребёнка: Шеламенцева -- Анна Васильевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.05.1873

Сын: Шихоменцев Петр Иванович

Мать ребёнка: Шеламенцева -- Анна Васильевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.05.1877

Сын: Шеламенцев Егор Иванович

Мать ребёнка: Шеламенцева -- Анна Васильевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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