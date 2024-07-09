Шеламенцев Иван Пантилеевич
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Шеломенцев Пантелей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1858
Сын: Шеламенцев Николай Иванович
Мать ребёнка: Шеламенцева -- Анна Васильевна
Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
18.06.1861
Дочь: Шеламенцева Марфа Ивановна
Мать ребёнка: Шеламенцева -- Анна Васильевна
Рождение ребёнка
14.05.1873
Мать ребёнка: Шеламенцева -- Анна Васильевна
Рождение ребёнка
06.05.1877
Мать ребёнка: Шеламенцева -- Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно