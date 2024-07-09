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Шеламенцева -- Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеламенцев Иван Пантилеевич

Рождение ребёнка
03.12.1858

Сын: Шеламенцев Николай Иванович

Отец ребёнка: Шеламенцев Иван Пантилеевич

Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
18.06.1861

Дочь: Шеламенцева Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Шеламенцев Иван Пантилеевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.05.1873

Сын: Шихоменцев Петр Иванович

Отец ребёнка: Шеламенцев Иван Пантилеевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
06.05.1877

Сын: Шеламенцев Егор Иванович

Отец ребёнка: Шеламенцев Иван Пантилеевич

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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