Шеламенцева -- Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1858
Сын: Шеламенцев Николай Иванович
Отец ребёнка: Шеламенцев Иван Пантилеевич
Елбань, Новосибирский округ, Сибирский край
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Рождение ребёнка
18.06.1861
Дочь: Шеламенцева Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Шеламенцев Иван Пантилеевич
Рождение ребёнка
14.05.1873
Отец ребёнка: Шеламенцев Иван Пантилеевич
Рождение ребёнка
06.05.1877
Отец ребёнка: Шеламенцев Иван Пантилеевич
Смерть
Неизвестно