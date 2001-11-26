Киселев Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселев Василий Иванович

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Место рождения

д. Ансарево Талдомского района Млсковской области

Дата рождения

26.11.1937

Дата смерти

26.11.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ансарево Талдомского района Млсковской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Тамара Михайловна

Смерть
26.11.2001
г. Талдом Московской области
Похороны
Неизвестно
г. Талдом
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