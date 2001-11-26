Киселев Василий Иванович
Место рожденияд. Ансарево Талдомского района Млсковской области
Дата рождения26.11.1937
Дата смерти26.11.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ансарево Талдомского района Млсковской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.11.2001
г. Талдом Московской области
Похороны
Неизвестно
г. Талдом