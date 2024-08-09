Сурин Ремигиян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
07.02.1684 ст.
Выступовичи, Житомирська область
Село Выступовичи, как имение Солтана Стецковича, упоминается в акте от 1545 года в описи Овручского замка, с исчислением и приписанных к нему мещан бояр крестьян и земель, а также повинностей и даней,... Показать все
Место жительства
20.06.1684 ст.
Шоломки, Житомирська область
Село Шоломки – как имение дворянина Ремигияна Сурина – упоминается в акте от 1684 года 20 июня в жалобе от имени писаря земского Киевского Ремигияна Скрина на дворянина Павла Трипольского о том, что о... Показать все
Работа или профессия
С 1688 по 1702
- стольник Житомирский
Место жительства
27.09.1694 ст.
Обиходы, Житомирська область
Село Обиходы – под имеем села Обыходов Овручского повета воеводства Киевского, как имение Житомирского стольника Ремияна Сурина – упоминается в акте от 1694 года 27 сентября в жалобе этого Сурина на ... Показать все
Упоминание
1699
Ремигиян, Иван и Мартин протестовали против насилия, причиняемых православию католиками. Архив Юго-Западной России. Том I. Часть IV. Акты о происхождении шляхетский родов в Юго-Западной России. Кие... Показать все