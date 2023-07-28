(Некрасова) Марфа Никифорова
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти11.11.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Бракосочетание
06.11.1816
Рождение ребёнка
14.09.1817
Дочь: Надежда Максимова
Отец ребёнка: Некрасов Максим Сергеев
Рождение ребёнка
20.06.1820
Отец ребёнка: Некрасов Максим Сергеев
Рождение ребёнка
28.08.1823
Отец ребёнка: Некрасов Максим Сергеев
Рождение ребёнка
25.08.1826
Сын: Некрасов Василий Максимов
Отец ребёнка: Некрасов Максим Сергеев
Рождение ребёнка
21.12.1827
Дочь: Некрасова Настасья Максимова
Отец ребёнка: Некрасов Максим Сергеев
Смерть
11.11.1840