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(Некрасова) Марфа Никифорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1791

Дата смерти

11.11.1840

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Некрасов Никифор Васильевич

Мать: Некрасова Евдокия Афанасьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.11.1816

Муж: Некрасов Максим Сергеев

Рождение ребёнка
14.09.1817

Дочь: Надежда Максимова

Отец ребёнка: Некрасов Максим Сергеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.06.1820

Сын: Некрасов Павел Максимов

Отец ребёнка: Некрасов Максим Сергеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.08.1823

Сын: Некрасов Семен Максимов

Отец ребёнка: Некрасов Максим Сергеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.08.1826

Сын: Некрасов Василий Максимов

Отец ребёнка: Некрасов Максим Сергеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.12.1827

Дочь: Некрасова Настасья Максимова

Отец ребёнка: Некрасов Максим Сергеев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.11.1840