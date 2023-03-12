Полякова Матрена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Матрена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1774

Дата смерти

Около 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1795

Сын: Поляков Яков Прохорович

Отец ребёнка: Поляков Прохор Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Поляков Иван Прохоров

Отец ребёнка: Поляков Прохор Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Надежда Прохорова

Отец ребёнка: Поляков Прохор Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Поляков Петр Прохорович

Отец ребёнка: Поляков Прохор Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Поляков Алексей Прохорович

Отец ребёнка: Поляков Прохор Емельянович

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Поляков Федор Прохорович

Отец ребёнка: Поляков Прохор Емельянович

Смерть
Около 1834