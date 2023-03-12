Полякова Матрена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1774
Дата смертиОколо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Поляков Прохор Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Поляков Прохор Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Надежда Прохорова
Отец ребёнка: Поляков Прохор Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Поляков Прохор Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Поляков Алексей Прохорович
Отец ребёнка: Поляков Прохор Емельянович
Рождение ребёнка
Около 1815
Отец ребёнка: Поляков Прохор Емельянович
Смерть
Около 1834