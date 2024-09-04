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Безуглый Ефим Павлович

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

11.03.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Горошков, Київська область
Бракосочетание
?.01.1844

Жена: Безуглая (Гулька) Фекла Ивановна

Горошков, Київська область
У Ефимия это первый брак. Второй брак у него был не в Горошкове, запись не встретила, жену звали Мария, а отчество...какое только не писали, и Николаевна, и Петровна, и Ивановна и Павловна...
Рождение ребёнка
07.07.1848 ст.

Сын: Безулюк Игнат Ефимович

Мать ребёнка: Безуглая (Гулька) Фекла Ивановна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Безулюк Леонтий Лев Ефимович

Мать ребёнка: Безуглая (Гулька) Фекла Ивановна

Горошков, Київська область
Рождение ребёнка
28.09.1853 ст.

Сын: Безулюк Харитон Ефимович

Мать ребёнка: Безуглая (Гулька) Фекла Ивановна

Горошков, Київська область
Смерть
Неизвестно

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