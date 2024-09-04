Безуглый Ефим Павлович
Место рождения
Дата рождения11.03.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
11.03.1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.1844
У Ефимия это первый брак. Второй брак у него был не в Горошкове, запись не встретила, жену звали Мария, а отчество...какое только не писали, и Николаевна, и Петровна, и Ивановна и Павловна...
Рождение ребёнка
07.07.1848 ст.
Мать ребёнка: Безуглая (Гулька) Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Безулюк Леонтий Лев Ефимович
Мать ребёнка: Безуглая (Гулька) Фекла Ивановна
Рождение ребёнка
28.09.1853 ст.
Мать ребёнка: Безуглая (Гулька) Фекла Ивановна
Смерть
Неизвестно