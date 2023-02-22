Аверина Клавдия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аверина Клавдия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1900

Дата смерти

03.01.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аверин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аверин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аверин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аверин Василий Яковлевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аверин Василий Яковлевич

Смерть
03.01.1982
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область