Аверина Клавдия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1900
Дата смерти03.01.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1922
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
03.01.1982
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область