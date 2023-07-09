Шачнев Алексей Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Шачнев Илья Петрович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Шачнева Мавра Алексеевна
Мать ребёнка: Шачнева Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Шачнева Акилина Васильевна
Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно