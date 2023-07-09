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Шачнев Алексей Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Шачнев Илья Петрович

Мать: Шачнева Акилина Григорьевна

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Шачнева Мавра Алексеевна

Мать ребёнка: Шачнева Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Шачнев Даниил Алексеевич

Мать ребёнка: Шачнева Акилина Васильевна

Рахмановка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шачнева Акилина Васильевна

Смерть
Неизвестно