Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1746 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Федор Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Корнилович

Щеглевское, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.05.1776

Дочь: Елена Кузьминична

Отец ребёнка: Кузьма Корнилович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Петр Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Корнилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Корнилович

Смерть
Неизвестно