Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Сын: Федор Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Корнилович
Щеглевское, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.05.1776
Дочь: Елена Кузьминична
Отец ребёнка: Кузьма Корнилович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Петр Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Корнилович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Корнилович
Смерть
Неизвестно