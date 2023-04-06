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Федор Кузьмич

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Место рождения

Щеглевское, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Кузьма Корнилович

Мать: Пелагея Федоровна

Щеглевское, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
?.05.1790

Жена: Анисья Григорьевна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Михаил Федорович

Мать ребёнка: Анисья Григорьевна

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Анисья Григорьевна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: Акулина Федоровна

Мать ребёнка: Анисья Григорьевна

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Агрипина Федоровна

Мать ребёнка: Анисья Григорьевна

Рождение ребёнка
?.02.1814

Сын: Евстафий Федорович

Мать ребёнка: Анисья Григорьевна

Щеглевское, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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