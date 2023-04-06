Федор Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Кузьма Корнилович
Мать: Пелагея Федоровна
Бракосочетание
?.05.1790
Жена: Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
1795
Сын: Михаил Федорович
Мать ребёнка: Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Акулина Федоровна
Мать ребёнка: Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Агрипина Федоровна
Мать ребёнка: Анисья Григорьевна
Рождение ребёнка
?.02.1814
Сын: Евстафий Федорович
Мать ребёнка: Анисья Григорьевна
Смерть
Неизвестно