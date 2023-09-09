Сильвер Генри — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сильвер Генри

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сильвер Белль

Мать ребёнка: Сильвер Фелиция

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сильвер Энт

Мать ребёнка: Сильвер Фелиция

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сильвер Этна

Мать ребёнка: Сильвер Фелиция

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дэйл Эмилия

Мать ребёнка: Сильвер Фелиция

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сильвер Каир

Мать ребёнка: Сильвер Фелиция

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сильвер Фелиция

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