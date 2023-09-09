Сильвер Генри
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сильвер Белль
Мать ребёнка: Сильвер Фелиция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сильвер Энт
Мать ребёнка: Сильвер Фелиция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сильвер Этна
Мать ребёнка: Сильвер Фелиция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дэйл Эмилия
Мать ребёнка: Сильвер Фелиция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сильвер Каир
Мать ребёнка: Сильвер Фелиция
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сильвер Фелиция