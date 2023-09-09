Сильвер Фелиция
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сильвер Белль
Отец ребёнка: Сильвер Генри
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сильвер Энт
Отец ребёнка: Сильвер Генри
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сильвер Этна
Отец ребёнка: Сильвер Генри
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дэйл Эмилия
Отец ребёнка: Сильвер Генри
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сильвер Каир
Отец ребёнка: Сильвер Генри
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сильвер Генри