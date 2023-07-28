Крысин Тимофей Власов
Место рождения
Дата рожденияДо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1849
Мать ребёнка: Крысина Матрона Николаева
Рождение ребёнка
25.02.1851 ст.
Мать ребёнка: Крысина Матрона Николаева
Рождение ребёнка
15.07.1853 ст.
Мать ребёнка: Крысина Матрона Николаева
Рождение ребёнка
29.03.1855 ст.
Мать ребёнка: Крысина Матрона Николаева
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Седова Васса Тимофеева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1865 ст.
Дочь: Крысина Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Крысина Матрона Николаева
Рождение ребёнка
11.04.1869 ст.
Мать ребёнка: Крысина Матрона Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно