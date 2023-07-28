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Крысин Тимофей Власов

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

До 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Крысин Григорий Тимофеев

Мать ребёнка: Крысина Матрона Николаева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.02.1851 ст.

Сын: Крысин Василий Тимофеев

Мать ребёнка: Крысина Матрона Николаева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.07.1853 ст.

Сын: Крысин Симеон Тимофеевич

Мать ребёнка: Крысина Матрона Николаева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
29.03.1855 ст.

Сын: Крысин Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Крысина Матрона Николаева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Седова Васса Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.03.1865 ст.

Дочь: Крысина Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Крысина Матрона Николаева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
11.04.1869 ст.

Сын: Крысин Георгий Тимофеев

Мать ребёнка: Крысина Матрона Николаева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крысина Матрона Николаева

Смерть
Неизвестно