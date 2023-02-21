Елена Евдокимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Евдоким Фёдоров
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1842 ст.
Муж: Кирилл Ильин
вторым браком 45 первым браком 27
Рождение ребёнка
24.04.1843 ст.
Сын: Пафнутий Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Ильин
Рождение ребёнка
25.05.1844 ст.
Сын: Никифор Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Ильин
Рождение ребёнка
1844
Сын: Устин Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Ильин
Рождение ребёнка
1846
Сын: Антон Кириллов
Отец ребёнка: Кирилл Ильин
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Дарья Кириллова
Отец ребёнка: Кирилл Ильин
Рождение ребёнка
25.07.1853 ст.
Сын: Василий Кириллович
Отец ребёнка: Кирилл Ильин
Рождение ребёнка
24.07.1856 ст.
Дочь: Параскева Кирилловна
Отец ребёнка: Кирилл Ильин
Смерть
Неизвестно