Елена Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Евдокимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Евдоким Фёдоров

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1842 ст.

Муж: Кирилл Ильин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
вторым браком 45 первым браком 27
Рождение ребёнка
24.04.1843 ст.

Сын: Пафнутий Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Ильин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.05.1844 ст.

Сын: Никифор Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Ильин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Устин Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Ильин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Антон Кириллов

Отец ребёнка: Кирилл Ильин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Дарья Кириллова

Отец ребёнка: Кирилл Ильин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.07.1853 ст.

Сын: Василий Кириллович

Отец ребёнка: Кирилл Ильин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.07.1856 ст.

Дочь: Параскева Кирилловна

Отец ребёнка: Кирилл Ильин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно