Кирилл Ильин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Степан Кириллов
Мать ребёнка: Ульяна Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Семён Кириллов
Мать ребёнка: Ульяна Дмитриева
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Домна Кириллова
Мать ребёнка: Ульяна Дмитриева
Бракосочетание
16.02.1842 ст.
Жена: Елена Евдокимова
вторым браком 45 первым браком 27
Рождение ребёнка
1844
Сын: Устин Кириллов
Мать ребёнка: Елена Евдокимова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Антон Кириллов
Мать ребёнка: Елена Евдокимова
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Дарья Кириллова
Мать ребёнка: Елена Евдокимова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Василий Кириллов
Мать ребёнка: Елена Евдокимова
Рождение ребёнка
24.07.1856 ст.
Дочь: Параскева Кирилловна
Мать ребёнка: Елена Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Дмитриева
Смерть
Неизвестно