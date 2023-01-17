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Кирилл Ильин

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Место рождения

Хотетово, Дубенский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1815 г.р.
Около 1791 г.р.

Дети

Около 1815 г.р.
Около 1829 г.р.
Около 1835 г.р.
1844 г.р.
1846 г.р.
Около 1849 г.р.

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотетово, Дубенский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Степан Кириллов

Мать ребёнка: Ульяна Дмитриева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Семён Кириллов

Мать ребёнка: Ульяна Дмитриева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Домна Кириллова

Мать ребёнка: Ульяна Дмитриева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
16.02.1842 ст.

Жена: Елена Евдокимова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
вторым браком 45 первым браком 27
Рождение ребёнка
1844

Сын: Устин Кириллов

Мать ребёнка: Елена Евдокимова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Антон Кириллов

Мать ребёнка: Елена Евдокимова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Дарья Кириллова

Мать ребёнка: Елена Евдокимова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Василий Кириллов

Мать ребёнка: Елена Евдокимова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.07.1856 ст.

Дочь: Параскева Кирилловна

Мать ребёнка: Елена Евдокимова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Дмитриева

Смерть
Неизвестно
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