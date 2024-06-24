Иванова (Горетовская) Наталия Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.01.1885 ст.
Дата смерти29.09.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1885 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1922
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Николай Акиндинович
Смерть
29.09.1962