Иванова (Горетовская) Наталия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Горетовская) Наталия Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

27.01.1885 ст.

Дата смерти

29.09.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1885 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Николай Акиндинович

Рождение ребёнка
30.03.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Николай Акиндинович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
29.09.1962
Москва, город федерального значения Москва

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