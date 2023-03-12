Товстолес (Комаровская) Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1852
Дата смерти06.03.1930
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1852
Рождение ребёнка
1875
Сын: Товстолес Митрофан Иванович
Отец ребёнка: Товстолес Иван Александрович
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Товстолес Иван Александрович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Товстолес Алексей Иванович
Отец ребёнка: Товстолес Иван Александрович
Рождение ребёнка
1887
Отец ребёнка: Товстолес Иван Александрович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Товстолес Иван Александрович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Товстолес Иван Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.03.1930
Похороны
Неизвестно
Ницца, кладбище Кокад