Товстолес (Комаровская) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Товстолес (Комаровская) Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1852

Дата смерти

06.03.1930

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1852

Отец: Комаровский Николай Михайлович

Мать: Комаровская Анна Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Товстолес Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Товстолес Иван Александрович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Товстолес Иван Иванович

Отец ребёнка: Товстолес Иван Александрович

Рождение ребёнка
1885

Сын: Товстолес Алексей Иванович

Отец ребёнка: Товстолес Иван Александрович

Рождение ребёнка
1887

Сын: Товстолес Илья Иванович

Отец ребёнка: Товстолес Иван Александрович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Товстолес Иван Александрович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: София Ивановна

Отец ребёнка: Товстолес Иван Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Товстолес Иван Александрович

Смерть
06.03.1930
Похороны
Неизвестно
Ницца, кладбище Кокад