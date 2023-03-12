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Товстолес Иван Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Сын: Товстолес Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Товстолес Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Товстолес Иван Иванович

Мать ребёнка: Товстолес Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Товстолес Алексей Иванович

Мать ребёнка: Товстолес Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Товстолес Илья Иванович

Мать ребёнка: Товстолес Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Товстолес Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: София Ивановна

Мать ребёнка: Товстолес Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Товстолес Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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