Товстолес Иван Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Сын: Товстолес Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Товстолес Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Товстолес Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Товстолес Алексей Иванович
Мать ребёнка: Товстолес Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Товстолес Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Товстолес Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: София Ивановна
Мать ребёнка: Товстолес Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно