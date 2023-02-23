Плетнева (Иванова) Полина Савватеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетнева (Иванова) Полина Савватеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Савватей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плетнева Луиза Андреевна

Отец ребёнка: Плетнев Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Плетнева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Плетнев Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнев Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Плетнев Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетнев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Плетнев Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бубликова Прасковья Андреевна

Отец ребёнка: Плетнев Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно