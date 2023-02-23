Плетнева (Иванова) Полина Савватеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Савватей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плетнева Луиза Андреевна
Отец ребёнка: Плетнев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Плетнева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Плетнев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Плетнев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетнев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Плетнев Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бубликова Прасковья Андреевна
Отец ребёнка: Плетнев Андрей Григорьевич
Смерть
Неизвестно