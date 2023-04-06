Григоренко Роман Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГригоренко Роман Владимирович

Григоренко Роман Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григоренко Владимир Степанович

Мать: Григоренко Валентина Яковлевна