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Григоренко Роман Владимирович
Григоренко Роман Владимирович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Григоренко Владимир Степанович
Мать
Григоренко (Олейникова) Валентина Яковлевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ИН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Григоренко Владимир Степанович
Мать:
Григоренко Валентина Яковлевна
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