Григоренко Владимир Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Григоренко Владимир Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1985

Дочь: Новикова Юлия Владимировна

Мать ребёнка: Григоренко Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григоренко Роман Владимирович

Мать ребёнка: Григоренко Валентина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мустяц Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Григоренко Валентина Яковлевна

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