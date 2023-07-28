Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Пауткина Зоя Павловна
Пауткина Зоя Павловна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Дата рождения
1926
Пол
Женский
Отец
Пауткин Павел Васильевич
1901 г.р.
Мать
Пауткина (Пауткина) Анастасия Васильевна
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец:
Пауткин Павел Васильевич
Мать:
Пауткина Анастасия Васильевна
Тимофеево
, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь