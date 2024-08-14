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Малиновский Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Малиновский Иван Михайлович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновская (Стрежнева) Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Воздвиженская (Малиновская) Александра Павловна

Мать ребёнка: Малиновская (Стрежнева) Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Кудрявцева (Малиновская) Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Малиновская (Стрежнева) Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Малиновская Евгения Павловна

Мать ребёнка: Малиновская (Стрежнева) Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Малиновская Анна Павловна

Мать ребёнка: Малиновская (Стрежнева) Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Малиновская Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Малиновская (Стрежнева) Ольга Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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