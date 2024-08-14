Малиновский Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Малиновский Иван Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Рождение ребёнка
1879
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Малиновская Евгения Павловна
Мать ребёнка: Малиновская (Стрежнева) Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Малиновская Анна Павловна
Мать ребёнка: Малиновская (Стрежнева) Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Малиновская Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Малиновская (Стрежнева) Ольга Григорьевна
Смерть
Неизвестно