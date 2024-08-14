Малиновская (Стрежнева) Ольга Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Стрежнев Григорий Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Воздвиженская (Малиновская) Александра Павловна
Отец ребёнка: Малиновский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Кудрявцева (Малиновская) Елизавета Павловна
Отец ребёнка: Малиновский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Малиновская Евгения Павловна
Отец ребёнка: Малиновский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Малиновская Анна Павловна
Отец ребёнка: Малиновский Павел Иванович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Малиновская Клавдия Павловна
Отец ребёнка: Малиновский Павел Иванович