Малиновская (Стрежнева) Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малиновская (Стрежнева) Ольга Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Стрежнев Григорий Иванович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малиновский Павел Иванович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Воздвиженская (Малиновская) Александра Павловна

Отец ребёнка: Малиновский Павел Иванович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Кудрявцева (Малиновская) Елизавета Павловна

Отец ребёнка: Малиновский Павел Иванович

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Малиновская Евгения Павловна

Отец ребёнка: Малиновский Павел Иванович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Малиновская Анна Павловна

Отец ребёнка: Малиновский Павел Иванович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Малиновская Клавдия Павловна

Отец ребёнка: Малиновский Павел Иванович

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