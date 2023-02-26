Иван Дорофеев
Место рожденияд.Борода Бородинской вол. Велижского уезда Полоцкой епархии
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.10.1887
Жена: София Николаева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1887
ротный фельдшер 74-го резервного пехотного батальона
Смерть
Неизвестно