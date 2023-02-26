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Иван Дорофеев

Место рождения

д.Борода Бородинской вол. Велижского уезда Полоцкой епархии

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: ?

Мать: ?

д.Борода Бородинской вол. Велижского уезда Полоцкой епархии
Бракосочетание
11.10.1887

Жена: София Николаева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Военная служба
1887
ротный фельдшер 74-го резервного пехотного батальона
Смерть
Неизвестно