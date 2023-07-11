Павликова Коновалова Лидия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1922
Дата смерти09.12.1982
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Отец Коновалов Григорий умер в конце 30-х от кровоизлияния в мозг, пошёл на базар, сел на лавочку и умер. Мать Биата Валендер, родилась в Крыму в Симферополе, умерла под городом Павлодар Казахстан.
Смерть
09.12.1982