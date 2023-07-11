Павликова Коновалова Лидия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павликова Коновалова Лидия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1922

Дата смерти

09.12.1982

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕШ
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Отец Коновалов Григорий умер в конце 30-х от кровоизлияния в мозг, пошёл на базар, сел на лавочку и умер. Мать Биата Валендер, родилась в Крыму в Симферополе, умерла под городом Павлодар Казахстан.
Смерть
09.12.1982