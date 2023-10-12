Макаров Иван
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: Макарова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люда
Мать ребёнка: Макарова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лена
Мать ребёнка: Макарова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гена
Мать ребёнка: Макарова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения
Мать ребёнка: Макарова Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зина
Мать ребёнка: Макарова Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно