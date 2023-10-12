Макаров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: Макарова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люда

Мать ребёнка: Макарова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лена

Мать ребёнка: Макарова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гена

Мать ребёнка: Макарова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения

Мать ребёнка: Макарова Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зина

Мать ребёнка: Макарова Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Лидия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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