Уханова (Гайко) Софья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уханова (Гайко) Софья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1935

Сын: Уханов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Уханов Виктор

Тамбовская обл. Большие Левые Ланки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уханов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уханов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уханов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уханов Виктор

Смерть
Неизвестно
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