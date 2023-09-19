Уханова (Гайко) Софья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.03.1935
Отец ребёнка: Уханов Виктор
Тамбовская обл. Большие Левые Ланки
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уханов Виктор
Смерть
Неизвестно