Михайло Васильевич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1747 и 1753
Дата смерти1807
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1747 и 1753
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Клим Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Данила Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Филипп Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1807