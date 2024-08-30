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Михайло Васильевич

Место рождения

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

Между 1747 и 1753

Дата смерти

1807

Пол

Мужской

Отец

Между 1700 и 1720 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1747 и 1753

Отец: Василий

Мать: не указана

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Клим Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Данила Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Филипп Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1807
Телепниха, Суздальский муниципальный район, Владимирская область

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